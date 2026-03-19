Los actores de 'Pura Sangre' desvelan los errores fatales de sus personajes

Telecinco.es 19 MAR 2026 - 09:50h.

Toda gran tragedia comienza con una mala decisión, preguntamos al elenco de 'Pura Sangre' si intervendrían para cambiar el destino de sus personajes.

Todos los episodios de 'Pura Sangre', en Mediaset Infinity

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En el universo de 'Pura Sangre', la traición, el deseo y la ambición son el motor que empuja a los protagonistas hacia el límite y como en toda buena tragedia, siempre llega ese momento crucial: el punto de no retorno. Ese instante en el que un personaje toma una decisión fatal que cambiará su destino y el de todos los que le rodean. Pero, ¿Qué pasaría si los actores que les dan vida pudieran romper la cuarta pared y susurrarles al oído justo antes de saltar al vacío?

Con la perspectiva que da conocer el guion y sus consecuencias, hemos retado al elenco a convertirse en la "voz de la conciencia" de sus propios personajes. Y las respuestas, lejos de ser simples advertencias, revelan la complejidad que mueve la trama de esta serie.

Entre la intuición salvaje y la pausa necesaria

Para Blanca Romero, el instinto es sagrado ya que su personaje, Alicia, se mueve en un terreno donde dudar puede ser letal. Por eso, su consejo no es frenar, sino acelerar: "Que siga su intuición". La actriz defiende que, incluso en el error, la autenticidad de su personaje reside en ser fiel a ese primer impulso visceral que la define.

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En el polo opuesto está Jaima Zatarain, ya que el actor nos dice que su recomendación es la prudencia y la calma, un "respira y piénsate las cosas" que quizás habría evitado más de un conflicto en la trama.

La apasionadora reflexiva y la conciencia pura

Sin embargo, hay personajes a los que ni el mejor consejo podría detener. Maru Valdivieso nos dibuja un perfil fascinante: una mujer cerebral y calculadora. Para ella, las malas decisiones no son fruto de un calentón, sino de una estrategia: "Es imparable, ya se lo ha pensado mucho", asegura, dejándonos ver que estamos antes una de esas figuras a las que es imposible cambiar el rumbo una vez han fijado su objetivo.

La versión espiritual sin duda la pone Ángela Molina dando un consejo, no sobre la acción, sino sobre la esencia: "Piensa en tu espíritu, tu conciencia y tu ser". Una reflexión profunda que contrasta con la sinceridad de Pep Munné, quién, consciente de los líos de su personaje, lo resume entre risas con un "¡Pues que no la tomara!"

Dale play al vídeo para descubrir si los actores justifican o condena los pasos en falso que detonarán la trama de 'Pura Sangre'.