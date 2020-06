Los gestos de Fani destapan que miente: "No está extrañada de lo que se dice, está sorprendida de que haya salido"

“Por los gestos y por lo que dice Fani se deduce que no está diciendo la verdad”. Así comenzaba nuestra morfopsicóloga el análisis de las imágenes en las que Fani veía a su tía Raquel asegurar que en su pasado había ejercido la profesión más antigua del mundo.

“En sus gestos lo que se aprecia es sorpresa por lo que se está contando, pero no extrañeza”. Para nuestra psicóloga, Fani se quedó en shock en la última gala de ‘La casa fuerte’ no porque las acusaciones de la tía Raquel fuesen falsas, si no porque le habría sorprendido que su familia lo cuente.