La tía de Fani insiste en que su sobrina fue 'pretty woman' y habla del error que cometió en su versión

Raquel da más detalles del supuesto pasado de Fani.

Reacciona a la actitud de Fani cuando se enteró de todo.

Fani negó todas las palabras de su tía el jueves en ‘La casa fuerte’. La participante reaccionó al ataque de Raquel dijo que nunca había trabajado de ‘pretty woman’. Ahora, hablamos con la tía de Fani para saber qué opina al respecto y cómo ha reaccionado a su testimonio.

“Miente más que habla”. Raquel insiste en su versión y no duda en atacar a su sobrina: “Lo tenía ya todo pensado. Yo me iba con mi coche y ella con el suyo. Esta no es tonta y sabe que todo sale. Ya me sé sus reacciones. Mirad cómo reaccionó cuando salió lo de Abel que casi le da un ataque de ansiedad y lo tranquila que estaba el jueves”.

Raquel piensa que Fani cometió un error a la hora de negar lo sucedido: “Fíjate si es tonta que ella misma se expone, dice que ha estado allí, no dice eso de que nunca ha estado allí. Ella se sitúa en el lugar del crimen, dice que me llevaba y me recogía, es absurdo. Nunca será capaz de decir la verdad porque es una cobarde. Miente porque tienen miedo a que a dejen”.

Respecto a Cristofer, Raquel cree que él no es conocedor de este pasado de Fani, pues tuvo lugar mucho antes de que se conocieran y opina que mientras ella diga que no, él la va a creer. “Debe saber la verdad, pero no creo que la dejase por ello. Me parece absurdo que lo hiciera. Lo que pasó en ‘La isla de las tentaciones’ es peor y lo ha perdonado”, nos cuenta.