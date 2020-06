María Patiño no cree a Luifa, el ex de Ivana: "Nos has mentido a todos"

Luifa Galesio sorprendió a Ivana Icardi, su exnovia , la tarde del viernes en ‘Sálvame’ al confesarle su amor. Un momento que la exparticipante de ‘Supervivientes’ vivió de manera incómoda porque ella no siente lo mismo por él.

Pero hemos descubierto que esta confesión de Liufa podría haber sido fingida. Hemos tenido acceso al contenido de una entrevista que concedió a una revista argentina en la que aseguraba no estar enamorado de Ivana. ¡Y tuvo lugar hace quince días!

María Patiño no duda en pedirle explicaciones a Luifa y asegura que “nos has mentido a todos”. Él se justifica y alega que siempre habla desde el corazón, pero que cuando habló para la revista intentaba autoconvencerse de que no amaba a Ivana, pero que en realidad sí.