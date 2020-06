'Socialité' (27/06/2020), programa completo HD

En 'Socialité' hemos hablado en exclusiva con Raquel, la tía de Fani que asegura que su sobrina ha trabajado como 'pretty woman', a pesar de que ésta lo negara el jueves en 'La casa fuerte'. Raquel no duda en dar más detalles de su versión y habla del error que cometió Fani al negar su supuesto pasado. Además, hablamos con una experta en expresión no verbal para que nos cuenta si Fani mintió o no.