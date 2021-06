Dani Santos y Ariadna Cross le dan un zasca al marido de esta: "No estás para hablar ahora, mejor cállate"

Sin embargo, durante la llamada, el marido de la que fuera concursante de ‘GH 12+1’ hizo un comentario por el que se llevó un sonoro zasca por parte de los participantes del reality show de Mitele Plus.

Antonio se lleva un zasca de Ariadna Cross y Dani Santos

Ariadna Cross habló este sábado por teléfono con su marido Antonio y le contó cómo iban las cosas por el pisito de ‘Solos’. Entre otras cosas, la ex gran hermana le dijo que habían estado viendo vídeos de Mtmad y opinando sobre sus protagonistas.

“Nos han puesto un vídeo de LoveYoli, pues tú me dirás (…) Hemos criticado más al novio, a Jorge”, explicaba Ariadna Cross. “Yo no hablo porque no conozco a esa gente en persona”, afirmaba Antonio tras ver que su mujer y Dani Santos habían hecho "un traje" a los rostros de Mtmad.