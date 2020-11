La presentadora tiene una 'cita' con Gianmarco Onestini en 'Sola/solo'

Lara Álvarez ha visitado a Gianmarco en ‘Sola/solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, y ha hablado con sinceridad sobre su experiencias en las relaciones. La presentadora ha aconsejado al italiano cómo afrontar la recta final con sus chicas y ha reconocido que ella misma está en búsqueda del amor verdadero: “Nadie dijo que fuera fácil”.

Las reflexiones de Lara Álvarez

Lara ha dado una sorpresa a Gianmarco y ha tenido una ‘cita’ con él después de escucharle decir que le haría mucha ilusión conocerla. La presentadora ha hablado en primera persona y ha contado qué cosas le guían a ella en el amor. “Yo en el caso de conocer a alguien prefiero que no conozca nada de mí para que no tenga una idea preconcebida. Las veces que probablemente más he encajado con alguien ha sido de forma natural, sin saber nada de la otra persona y conociendo de verdad quién eres y no qué haces”.

La asturiana ha reconocido que muchas veces ha notado “una barrera” al ser una persona pública y que, en ocasiones, le ha costado que la gente la conozca a ella realmente y no lo que ven unas horas en televisión: “A mi mejor amigo lo conocí en Bali. Él no tenía ni idea de ningún programa de España y fue la manera más auténtica de conocer a alguien”, ha recordado.

La atractiva presentadora, que se ha descrito como una “romántica empedernida”, ha explicado que de momento no ha encontrado a su media naranja: “Conocer a una persona es algo que siempre anhelamos por compartir tu vida, pero nadie dijo que fuera fácil”, ha expresado.

Para ella, las redes sociales han deformado las relaciones y se ha perdido “la magia del cara a cara”: “¿No lo echas de menos?”, le ha preguntado nostálgica a Gianmarco. Lara ha confesado que tiene como referente el “amor incondicional” que sus padres, que después de 36 años casados siguen enamorados: “Siempre les digo que me han hecho un regalo envenenado porque ese amor honesto es lo que quieres en tu vida pero, por otro lado, te frustras porque no lo encuentras”, ha explicado.

Eso sí, Lara no pierde la esperanza: “Tengo 24 años y sigo creyendo en ese amor. Creo que cuando tú estés preparado contigo mismo, te llega”.

La presentadora de ‘La casa fuerte 2’ ha hecho especial hincapié en la importancia de quererse a uno mismo y en la necesidad de valorarse para que los demás puedan valorarte como te mereces: “Desde hace un tiempo estoy trabajando la introspección. A mí me ha pasado mucho tiempo que empiezas con alguien y, como no sabes quién eres ni lo que necesitas, te dedicas a la otra persona y te olvidas de ti. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes tapar carencias que tú tengas”, ha dicho muy sabia.

“También me ha pasado que me gusta mucho alguien físicamente pero, por lo que sea, te roza la mano, te da un abrazo y dices ‘no he sentido nada”, ha confesado. Según ha contado ella misma, Lara es una persona muy mística: “Yo creo mucho en el universo, en las energías, en proyectar en positivo (…) Yo he recurrido a psicólogos, a guías espirituales, al deporte, y a todo lo que me ha hecho falta para conseguir las herramientas necesarias para llevar mi vida”.

“Yo soy defensora de una teoría a muerte: se necesita tocar fondo, llegar a los extremos, dudar de uno mismo, tener una crisis, para que haya una catarsis en tu interior y cambiar. Hay que aprovechar ese dolor para hacer un cambio real en tu vida”, ha explicado Lara ante un Gianmarco obnubilado.

Pero ¿Cómo es la situación sentimental de la presentadora? Lara ha sido muy franca y ha explicado que actualmente se está dedicando tiempo a ella misma: “Estoy muy tranquila, estoy centrada en mí, en mi trabajo y en mis cosas”, ha aclarado en su visita a ‘Sola/solo’.

La confesión sobre sus inicios en televisión

Además, Lara ha contado cómo fueron sus inicios en televisión y ha compartido una anécdota para derribar cualquier tipo de prejuicio en la vida: “Cuando empecé a hacer periodismo fue porque quería cambiar el mundo (…) Empecé a hacer deportes y me sentía muy cómoda. De repente, Mediaset me dio la oportunidad de hacer realities, que era lo que en mi cabeza nunca entraba, y ahora soy una apasionada de los realities. Me parecen un formato psicólogo muy potente que ayudan a conocer lo que hay detrás del personaje”.

Eso sí, Lara ha confesado que no sabe si se atrevería a entrar como concursante: “No lo sé, no tengo vuestra valentía”, ha reconocido en su sorprendente encuentro con Gianmarco.

