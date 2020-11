Miriam protagoniza una divertida y emotiva videollamada con Verdeliss: "Te quiero para siempre"

La peruana ha recordado junto a la navarra los grandes momentos que pasaron juntas en 'GH VIP 6'

Miriam Saavedra ha recibido una llamada de lo más especial en 'Sola'. La princesa Inca ha tenido la oportunidad de hablar con nada más y nada menos que Verdeliss, su amiga y compañera incondicional en 'GH VIP 6'.

"¡Qué ilusión hablar contigo! Me avisaron ayer, yo ya sabes que voy a mi rollo, pero cuando se trata de ti, ya sabes que hago cualquier cosa", le ha asegurado la de Pamplona. "¿Si pudieses elegir a una persona para estar dentro de esa casa a quién elegirías?", le ha preguntado.

"A ti, el otro día dije que eras una de las pocas personas que he conocido que valoro muchísimo y que te quiero para siempre. Aunque no nos veamos mucho yo sé que te tengo ahí. Nos compenetramos mucho, aunque somos muy diferentes en el fondo somos igual. Te valoro mucho como madre, como mujer, como ser humano", ha respondido la peruana muy contenta.

"Me acuerdo un montón de cuando nació Miren y viniste a vernos. No tenías coche y venías como las locas. Yo estaba super descompuesto y tú me traías una alegría…Le enseño muchas fotos tuyas", ha recordado la navarra. "Tú fuiste un pilar fundamental para llegar a donde llegué en ‘Gran Hermano’, no sé qué hubiera hecho sin ti. Mi madre me dijo que te conservara como amiga, mi madre no se equivoca", le ha agradecido la ex de Carlos Lozano.

"Me estás emocionando porque siempre pensé que había veces en las que te tenía que haber hablado más. Fuera ya volví a mi hábitat. Te pido disculpas, porque hubo veces en las que me hubiera gustado estar más ahí", se ha disculpado la influencer. "No tienes que pedirme disculpas", le ha asegurado Saavedra.

Verdeliss también ha querido saber si Miriam hubiese entrado a 'Sola' con alguna de sus ex parejas. "No entraría con ninguna, te lo prometo. Las últimas personas que he conocido no creo que se involucraran en la televisión, por su trabajo y por su ritmo de vida", ha aclarado ella. "¿Y con quién no hubieras entrado?", ha preguntado la bloggera. "Con nadie. A mí resbala tener a mi enemigo al lado. No me da nadie, ya sabes cómo soy. No me acoj***. Yo no veto a nadie", ha dejado muy claro la ganadora de 'GH VIP 6'.

Miriam desvela la identidad del 'Maldito muñeco' de 'GH VIP 6'

El momento más divertido de la videollamada ha llegado cuando las amigas han comenzado a recordar los momentos que han pasado juntas en el reality. "¿Te acuerdas de que era sonámbula?", se ha reído Miriam recordando la famosa escena del 'maldito muñeco' que tantas carcajadas nos provocó en 'GH VIP 6'.