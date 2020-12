Mucho carácter, pasión y grandes imitaciones: todo lo que podemos esperar de Maite Galdeano en 'Sola'

Maite Galdeano se convertirá a partir del lunes 14 de diciembre en la próxima participante oficial de 'Sola', el reality que puedes seguir 24 horas en directo en Mitele PLUS. La navarra llega al pisito pisando fuerte y con muchas ganas de divertirse en el reality. La primera expulsada de 'GH 16' es una auténtica bomba y no cabe duda alguna de que su estancia en el programa no pasará desapercibida.