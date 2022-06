La actitud de Kiko Matamoros con Mariana en la prueba termina con ambos enzarzados: "¡Hago lo que me da la gana!"

Tras ellos, ha llegado el turno del resto. A la cabeza se ha puesto Kiko Matamoros como guía y Nacho Palau, Ignacio de Borbón y Mariana han sido los que se han encargado de llevar la bola. El colaborador, muy vehemente, ha dado las indicaciones al resto del equipo entre gritos y ha puesto el ojo en Mariana: "No empujes, qué no empujes, tú no. Mariana, estate quieta, qué no toques la bola. No haces más que joder, venga ya". Algo que ha terminado con ambos enzarzándose en directo al terminar.