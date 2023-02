Actualmente es tanatopractora, quiere montar una funeraria y se ha mudado a vivir con su madre a su nueva casa en Madrid. No sabemos cómo afrontará su aventura en ‘Supervivientes’, pero sí que Gema Aldón tiene carácter, lo ha demostrado en repetidas ocasiones y ha enfrentado polémicas no solo con Ortega Cano y su hija Gloria Camila , también con su propia madre, de quien estuvo un tanto distanciada.

Pero no siempre han estado unidas, también se han distanciado, como ocurrió con una exclusiva de Gema de la que su madre no tuvo constancia y que podría haber dado sin que su madre supiera nada. “Ha hecho todo a espaldas de su madre, se ha saltado su consentimiento, la imagen de esta mañana no sirve de nada, en cuanto Ortega Cano se entere de los titulares en los que da la razón a Rocío Carrasco va a haber problemas”, decía Pepe del Real en ‘El programa de Ana Rosa’.