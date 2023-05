Avance | El fuerte encontronazo entre Adara y Asraf: "Que me peguen la puñalada a estas alturas..."

Y se trataba, en efecto, de Adara y Asraf. El presentador daba entonces paso al vídeo. "No me está molando nada lo que está pasando, eh, Asraf", le dice Adara. "Gilipol*** no soy, se está acercando la final y a mí que me metan la puñalada a estas alturas...", continua mientras se le quiebra la voz. "Creo que no me lo merezco. Y no quiero pensar mal de las personas pero llevas muchos días diciéndome cositas".