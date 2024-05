Miri y Blanca Manchón mantienen un fuerte cara a cara en el oráculo de Poseidón: "Repites todo lo feo que van diciendo por ahí"

Blanca Manchón y Miri han mantenido un contundente cara a cara en el oráculo de Poseidón. El origen ha estado en unos comentarios de la influencer junto con Marieta en Honduras sobre la windsurfista que no han sentado nada bien a esta. Y es que Miri la calificaba de "loro y pepillo grillo" , algo que ha tenido ocasión de explicarle por qué a Blanca en pleno directo de 'Supervivientes'.

"Es lo que pienso. Te lo dije el otro día. Pienso que muchas veces actúas como tal porque no dices las cosas que tú piensas por miedo. O vas comentando lo que va diciendo todo el mundo. Sobre todo conmigo. Tú que te quejabas tanto que me metía en otras conversaciones, tú lo has hecho y mucho. Cuando tengo conversaciones con alguien siempre estás por detrás", explicaba Miri. "Repites todo lo feo que van diciendo", concluía Miri con su explicación.