Rubén Torres y Maite Galdeano se dejan llevar y terminan dándose un beso: "Eres como a mí me gusta"

"Me voy a acomodar en la cama con mi chico", aseguraba la madre de Sofía Suescun y, ambos, aprovechaban este momento de la noche para conocerse. Maite confesaba sus cosas buenas aunque también las malas, aunque él no ponía ningún problema a esto. "Me estás poniéndo muy contenta, ¿nos besamos?", se lanzaba Maite a preguntar y Torres le daba un 'pico' en la boca.