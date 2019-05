La noche más complicada de los Pantoja: Isabel, de nuevo traicionada por Colate y sus hijos rompen en plató

Isabel Pantoja fue la primera salvada de su nominación pero deberá someterse una semana más al veredicto de la audiencia por decisión (otra vez) de Colate. El concursante, y líder de ‘Cayo Paloma’,. Isabel no teme estar en primera línea de fuego pero asegura saber cuál es el motivo de esta traición:

La guerra entre Kiko Rivera y Chabelita

Ambos llevaban cuatro semanas sin coincidir en el plató de ‘SV’ y, cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado en qué punto estaba su relación, Kiko ha reconocido que rota: “No me hablo con ella”.

El presentador le ha adelantado que su hermana había venido a recibir a Aneth tras su expulsión pero Kiko ha adelantado que: “Es mi hermana y sé que en algún momento se puede solucionar, pero hoy desde luego que no. No es el lugar ni el día”.

Además, el dj ha confesado que no le apetecía darle dos besos cuando la viera y, una vez que Isa ha entrado en escena, la cosa no ha ido a mejor.

J.J. Vázquez ha intentado por todos los medios un acercamiento entre ellos pero le ha sido imposible. Kiko no se ha levantaba a saludar a su hermana y ella insistía en que no le pasaba nada : “Por mi madre hacemos todo lo posible para que esté bien. Como Kiko dijo el primer día, hoy por mi madre le voy a dar dos besos”.

Pero este gesto no conmovía a Kiko, quien mantenía una actitud cortante: “Esos besos me los podías dar en otros lados”.

Isabel se emociona recordando a Paquirri

Pero no todo ha sido negativo en la quinta gala de 'SV'. Pantoja ha reconocido haber sido muy afortunada en el amor y se ha emocionado recordando a su "marido", Francisco Rivera 'Paquirri': "Ha sido la persona que mas he amado en toda mi vida y no habrá nadie como él".