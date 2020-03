Adara Molinero le deja las cosas claras a Ivana: "A mi casa no vienes cariño"

Ivana y Yiya se han hecho íntimas en playa Desvalida . La argentina habló largo y tendido con la superviviente sobre su relación con Hugo Sierra: "Por norma general soy súper desconfiada de todo. Siempre tengo la cabeza presente y ahora estoy siendo más inconsciente de lo normal. El habla de nosotros y yo también, voy a muerte. Voy a muerte a donde sea con él , la verdad. Yo venía con miedo y lo dije en la preconvivencia. Tenía miedo a que viniera aquí a vengarse pero me di cuenta que no le hace falta", confesaba.

"No he dejado fuera ninguna puerta abierta, no quería hacer daño a nadie. Lo que más me preocupa es lo que piense mi madre, pero sé que no me va a juzgar", añadía la superviviente.