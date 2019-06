Albert se siente marginado por el grupo y toma una drástica decisión sobre la pesca

Albert comparte sus preocupaciones en cuanto al grupo con Mónica Hoyos , el extronista se siente marginado por sus compañeros. “¿Por qué crees que me dan la espalda ? Yo soy buena persona , yo soy una persona que siempre he estado ahí ”, le comentaba Albert a Mónica.

“Yo creo que tiene que ver con la pesca”, aseguraba Mónica. “Te comento que voy a hacer con la pesca. A partir de ahora me voy a quedar con dos peces… el resto, si sobra, lo cederé al grupo”, aseveraba Albert convencido. “Me han dado la espalda, yo he ofrecido siempre y cuando yo he necesitado no me han ofrecido”, continuaba.