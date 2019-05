Tras enfrentarse a Isabel Pantoja en La Palapa, Albert regresaba a la Isla de los Abandonados muy enfadado con sus compañeros y se separaba del grupo. “Me siento fatal, me siento traicionado. Ahora es cuando espero que no me pueda parar nadie. Ahora voy a luchar más que nunca”, comentaba Albert. “Es normal que me nominen, somos muy pocos en el grupo”, reflexionaba por su parte Isabel Pantoja.