Jorge Javier Vázquez ha interrumpido la gala 13 de 'Supervivientes 2024' para darle una sorpresa a los fans del formato y ha compartido el nombre del tercer concursante confirmado de 'Supervivientes All Stars': Bosco Blach Martínez-Bordiú se une a la aventura de la que ya forman parte Sofía Suescun y Adara Molinero , que es la persona con la que llegó a la final de 'Supervivientes 2023' y con la que vivió una historia de amor el verano pasado.

El romance entre Bosco y Adara se gestó en los últimos días de concurso, cuando ya estaban en una villa en Madrid esperando a que llegase el día de la gran final. Allí, dentro de la sauna, se dieron su primer beso con la complicidad de Jonan Wiergo , que defendió que entre sus amigos había surgido la chispa de forma orgánica y que no se trataba de ninguna 'carpeta'.

En la final se dieron su primer beso público y su romance se prolongó a lo largo del verano del año pasado, hasta que en septiembre su relación terminó. En una entrevista reciente con OUTDOOR, el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú aseguró que tenía muchas ganas de ser escogido para participar en esta edición especial de 'Supervivientes' de la que finalmente forma parte y, aunque no sabía que iba a compartir aventura con su ex, no tuvo problema en aclarar en qué punto se encuentra su relación.