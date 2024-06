Marina García habla de su relación con Lola Mencía y revela si la va a apoyar en 'Supervivientes All Stars'

Ahora que Lola ha regresado a la televisión para participar en 'Supervivientes All Stars', Marina ha hablado sobre su relación y ha asegurado que le gustaría que fuera más estrecha: "Bien sabe Dios lo que me gustaría tener una relación más cercana con mis compañeras de edición y verlas mucho más". Pero su distanciamiento no impide que la vaya a apoyar al máximo en su regreso a la televisión.