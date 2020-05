Ana María Aldón luce nuevo look tras la gala y se confiesa: "He dejado atrás muchas cosas"

“¿Habéis visto que guapa me han dejado en la peluquería?”, decía con una sonrisa en la cara Aldón. “ Estás guapísima, te has quitado diez años de encima ”, le decía Elena. “Cuando llegue a España me voy a quitar otros 10 y a ver si me quedo en veinte”, bromeaba.

“Me he sentido muy contenta cuando me estaban rapando el pelo, he dejado atrás muchas coas. Pensé que me iba a sentar mal y que me iba a poner a llorar pero, por ahora, no, pero no me he visto todavía en un espejo, eso sí”, confesaba ante la cámara.