Anabel Pantoja es pillada... ¡durmiéndose durante el directo de 'Supervivientes'!

Anabel Pantoja, muy molesta con Jorge Javier Vázquez

Por otra parte, en la primera parte de 'Supervivientes' emitida en mitele PLUS hemos visto que Anabel Pantoja está muy enfadada con Jorge Javier Vázquez. "¿Has visto lo que he escrito tan bonito de ti en la revista 'Lecturas'?", le dijo el presentador. "No tengo que hablar nada contigo, solo de 'Supervivientes", respondió muy seca Anabel.