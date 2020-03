Bea estalla contra Alejandro y desvela todos sus desplantes: "No quiero ni media palabra con él"

Bea no puede más con Alejandro: "Vete a tomar por cu**"

"Cuando no le ríes la gracia no veas la poca gracia que tiene", de Alejandro

Delante de las cámaras el finge tener una buena relación con Bea

Bea no puede más y ha sido muy clara con sus compañeros: no soporta a Alejandro. El hijo de Ivonne Reyes ha agotado la paciencia de 'naranjita' por, según ella, "bromas de mal gusto" y tomar una excesiva confianza.

Antonio Pavón estaba explicando en la habitación que el joven es muy querido por los compañeros y, al escuchar esto, Bea ha saltado. "No me hace ni pu** gracia", empieza la concursante. Luego, ha sido más dura: "Sabes lo que le pasa a ese niño, que cuando no le ríes la gracia no veas la poca gracia que tiene".

"Me dijo que Fani me comiera el c**. A mí se cruzó el cable, le dije que estaba bromeando con cosas que a mi no me gustaban", explica Bea. Sin embargo, lo que realmente le molestó a la concursante fue que Alejandro le dijera: "Deja de llorar, no llores más, corta, corta...".