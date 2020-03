Elena se ha confesado por primera vez con sus compañeros de la isla sobre la mala relacion que mantienen sus hijos. Ella se echa la culpa de que no se hablen y piensa que tenía que haber estado más con ellos: "Me equivoqué", ha asegurado entre lágrimas.

En fechas muy señaladas, la madre de Adara lo pasa realmente mal: "No quiero que lleguen las navidades porque no me quiero dividir", ha explicado. Cree que tenía que haber hablado antes con ellos, pero ahora no hay manera de que se perdonen.