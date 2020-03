Ferre, muy decepcionado con Barranco por su nominación: "Para mí fue una puñalada"

Pero Ferre también le transmitió su malestar. "No pasa nada. Creía que teníamos un vínculo más especial , pero si esos son tus motivos... Pensaba que estaba antes que otras personas. Me siento muy decepcionado . Y creo que hay otra gente que debería pasar por la palestra ", confesaba Ferre.

Ferre: "Para mí fue una puñalada"

"Me sentí muy decepcionado. Creo que tenía un feeling con él. Para mí fue una puñalada y no quiero pensar que sea una estrategia . No lo quiero pensar pero se me metió la duda en la cabeza", aseguraba.

"Yo me siento decepcionado, me he mostrado cordial con él pero no es la misma relación. Me da que estamos distantes. Si a mí me hace daño yo tengo un trato cordial y ya está", revelaba Ferre. Por su parte, Barranco siguió defendiendo que para él, el resto son intocables.