Los besos de Gianmarco y Valeria bajo la luna llena: "Qué felicidad estar aquí"

¡El amor está en el aire! Valeria Marini no se ha cortado en decir que está "enamorada" de Gianmarco Onestini. De hecho, durante su estancia en el Barco Encallado dejó entrever las ganas que tenía de ir a la isla del Pirata Morgan por estar con él. Además cree que su 'feeling' es correspondido. "No me ha quitado los ojos de encima, ¿eh?", dijo a sus compañeros.