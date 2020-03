Gloria Camila opina del acercamiento entre Barranco y Rocío Flores y lanza una 'pullita' a Sofía Suescun

"Quizás era la última persona con la que pensaba que iba a hacer buenas migas, sabía que me iba a llevar bien con ella porque se nota que es buena gente y yo me llevo bien con la buena gente, pero por quien es o por ser la familia de piensas que no se va a abrir, te va a contar cosas de su vida… y me ha contado muchas cosas de su vida, de su infancia, de su pareja, de su barrio", confesaba más tarde el catalán, quien confirmó haber mantenido un affaire con Gloria Camila mientras esta salía con Kiko Jiménez.