La fuerte sanción a Cristian Suescun por robar ascuas al grupo de los mortales: "Ya no quiero ser dios"

El superviviente se vino abajo tras verse obligado a imponer a sus compañeros un castigo

El navarro enfadó a los mortales intercambiando un ascua por una lata de comida con los siervos

Como dios de la isla, Cristian Suescun tuvo que elegir un castigo para los siervos y otro para los mortales. Las opciones eran las siguientes: Perder las latas, la lona, no pescar durante dos días, perder el kit de pesca, perder un saco y una manta o perder dos esterillas. "Que los siervos pierdan la lona y la manta y el saco para los mortales", decidió el de Pamplona sin enterarse muy bien de los castigos que Lara Álvarez le proponóa.

"Nos has quitado el saco y podías habernos quitado la pesca porque solo era durante dos días y no estamos pescando, los compañeros van a pescar y vuelven con las manos vacías", se quejó Fani. "Le falta un hervor no, le faltan cinco hervores".

El de Pamplona se vino abajo y no pudo evitar romper a llorar. "Todo el mundo piensa que lo he hecho a malas",confesó sin poder evitar las lágrimas. "Yo ya paso de ser dios. Es una p*** responsabilidad. ¿Sabes?". "Levántate que tu madre y tu hermana te quieren mucho y te querrán ver arriba", le animó José Antonio Avilés.

Por si fuera poco, los mortales estallaron contra el navarro al descubrir que les había robado un ascua para entregársela a los siervos a cambio de una lata de comida. El superviviente también se quejaba de que le habían robado una lata. "Yo creo que se está marcando un espejismo para que le den otra lata. Puede que sea verdad pero yo ya no me lo creo, porque como cada día le pasa algo o nos la lía…", desconfió Fani.

"Lleva dos días que yo no le he visto parar latas para arriba, latas para abajo. A mí no me importa compartir la comida pero él no ha tenido ese rollo", opinó Elena.

En la Palapa, la madre de Adara ha explicado sus palabras: "Cuando hubo tormentas y estábamos debajo del chamizo que habíamos construido se llevó nuestra luz". "A mí me dijo que era una niñata de mierda y que me jod**** por no haber comido", se ha quejado Bea Retamal.

El pirata Morgan sanciona a Cristian Suescun