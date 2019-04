Imágenes inéditas | Isabel Pantoja explica por qué Kiko Rivera contó en ‘GH DÚO’ su problema de adicciones: "No fue premeditado"

Aún no se han quitado ni la el maquillaje ni se han tirado del helicóptero pero ya están en Honduras. En estas imágenes inéditas que nos muestra ‘Sálvame’ vemos cómo ha empezado la convivencia de los concursantes de ‘Supervivientes’ y, como ejemplo, vemos la conversación que tienen Isabel Pantoja, Azúcar Moreno y Omar Montes sobre el problema de adicciones que contó Kiko Rivera en ‘GH DÚO’: “No estaba premeditado, no tenían ningún tipo de estrategia”.

Aún no han sufrido las inclemencias del tiempo ni tienen hambre, pero los concursantes de ‘Supervivientes 2019’ ya conviven y ‘Sálvame’ nos ha mostrado una conversación de Isabel Pantoja con Toñi y Encarna Salazar en la que también participa… ¡El ex de su hija!

Las cantantes explicaban que este tipo de realities sirven para conocer la realidad de los personajes famosos y citaban el ejemplo de Kiko Rivera, hijo de Isabel, que habló en ‘GH DÚO’ del problema de adicciones que ya ha superado: “Es un ejemplo a seguir para que no se cometan sus errores”, decía Omar Montes e Isabel asentía pero explicaba que esto no fue lo que motivó a Kiko para contar su problema.

"Yo me quedé muerta"

El Dj contó lo que había pasado durante la curva de su vida, una prueba que hizo en el reality junto a su mujer en la que se destacan los momentos más importantes (tanto buenos como malos) dibujando una curva: “Mi hijo vio a su mujer llorando con lo del padre, ella se abrió de tal manera y que él la abrazó y dijo, me voy a abrir yo también porque no lo puedo tener ahí dentro”.

“Yo me quedé muerta”, ha confesado Isabel, que no esperaba esta confesión: “Mi hijo ya está bien gracias a Dios que es lo que me interesa”. Además, ha explicado que nada de esto estaba premeditado: "No tenían ningún tipo de estrategia".