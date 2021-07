Jordi González no ha podido evitar sorprenderse al ver el look de Sylvia Pantoja . El presentador ha asegurado que la prima de la tonadillera llevaba pantalones antes de entrar a plató, pero que al comenzar 'Supervivientes: Conexión Honduras', estaba sin ellos. "¿Dónde has perdido los pantalones?", ha querido saber.

"No he hecho nada raro eh, más quisiera yo. Ha sido culpa de Marta López que me ha dicho que me los quitase", ha desvelado la cantante. "Es que está espectacular, venía toda tapada, mira que piernas tiene, han venido todas guapísimas, tiene que lucirse", ha afirmado la colaboradora. "Está mucho más guapa ahora".