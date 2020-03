Crispación entre José Antonio y Elena: "¡Me has dicho que tengo el culo de Karmele Marchante!"

Elena y Avilés se quieren por momentos. A pesar de que los supervivientes guardan una buena amistad, no es la primera vez que les hemos visto discutir.

Elena estalló contra Avilés por las bromas que le estaba haciendo: "¡Vete a la mierda ya! ¡Que no te metas más con mi aspecto físico!", comenzaba a gritarle. A la superviviente le había molestado mucho que le dijera que tenía "el culo como Karmele Marchante" .

Pero José Antonio se tomó muy a mal el tono de las quejas de Elena, por lo que sacó fuera toda la artillería pesada. "La que esta desequilibrada eres tú. Teatro, teatro y teatro . Es lo que te interesa hacer. ¡Teatro! Llevo dos días sabiendo lo que tú eres: estratega . Te quieres ver donde todos pero no a costa de todo", comenzaba diciendo.

José Antonio Avilés carga contra Elena: "Te metías en la hija de tu vida"

Avilés no se quedó ahí. Por un lado, acusó a Elena de acercarse a Barranco, el nuevo líder, por interés. "Vas a por todo el mundo. A por Fani fuiste y la has puesto como un trapo. Eres una metemierda. Y mala gente. No hago lo que tú, que te acercas a Barranco, que es líder, desesperada por buscar protagonismo.