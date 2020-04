¡Vota! ¿Crees que José Antonio Avilés se pasa atacando a Elena?

El complejo físico de Elena

En la última gala , los supervivientes han tenido su peor discusión entre insultos y de faltas de respeto. Avilés consigue sacar a Elena de sus casillas y le da dónde más le duele: "Me has dicho que tengo el culo de Karmele Marchante ".

Elena, rota en ‘La Palapa’, nos ha dejado conocerla un poco mejor y ha confesado que José Antonio se ha metido con un complejo que arrastra desde que era niña: “Estoy muy acomplejada con mi físico porque sé que he perdido mucho peso y sé que estoy horrible. Sé que lo hace por hacer la gracia pero a mi me afecta. Estoy muy delgada. Yo de pequeña me ponía tres y cuatro pantalones, uno encima de otros, para no parecer tan delgada", ha explicado muy emocionada.