Kiko arremete contra Rocío por quejarse al no tener un mensaje de su madre: "No hace falta montar un show"

Tras recibir información sobre la crisis sanitaria que vive España a causa de la pandemia del coronavirus, Rocío Flores se ha roto al no recibir un mensaje de su madre. "Es superinjusto que no haya sido capaz ni siquiera de mandarme un mensaje. Saber que está bien como el resto de compañeros. Que llevo 7 años sin saber de mi madre y que pase esto y no sea capaz de mandarme un mensaje. Me dan ganas de coger e irme", decía la hija de Antonio David deshecha en un mar de lágrimas.