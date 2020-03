Rocío llora al conocer la situación que atraviesa España por el coronavirus y manda un mensaje desconsolado a su madre: "Necesito saber cómo está"

Rocío recibe el mensaje de Antonio David: "Todos en casa estamos bien"

Los supervivientes han conocido la situación que atraviesa España ante el coronavirus. Lara Álvarez informó a los concursantes del estado de alerta que atraviesa el país y en seguida les tranquilizó sobre sus familias.

Los supervivientes recibieron también un mensaje por parte de sus familiares transmitiéndoles que estaban bien. Rocío Flores se derrumbó nada más al conocer la noticia y aún más al escuchar las palabras de su padre, Antonio David Flores.

"Hola hija, que te quiero. Transmitirte que en casa estamos todos bien. Estás siendo una auténtica campeona. Quiero seguir viéndote disfrutar esa aventura que tantas ganas tenías de vivir", le decía.

Rocío se rompe al no saber de Rocío Carrasco

Pero a Rocío se le quedó corto el vídeo de Antonio David. La primera cosa que dijo nada más terminar el mensaje fue: "Necesito saber cómo está mi madre".

Una vez los concursantes abandonaron la Palapa, Rocío se sinceró con Lara Álvarez. La superviviente estaba muy preocupada por su madre, Rocío Carrasco, pero también muy dolida por no haber recibido ningún mensaje de tranquilidad por su parte.

"Es superinjusto: que no haya sido capaz ni siquiera de mandarme un mensaje. Saber que está bien como el resto de compañeros. Que llevo 7 años sin saber de mi madre y que pase esto y no sea capaz de mandarme un mensaje. Me dan ganas de coger e irme", explicaba Rocío entre lágrimas.

Lara intentaba tranquilizarla recordándole que su padre le había dicho que todo el mundo estaba bien, pero no conseguía convencerla. "De la única que no lo sé es de ella. Mi padre no tiene relación con mi madre", decía.

Al final, Lara le daba su palabra de conseguirle noticias de Rocío Carrasco. "Te doy mi palabra. Voy a mover cielo y tierra", prometía la presentadora.

Kiko Jiménez arremete contra la reacción de Rocío

En el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie' muchos colaboradores empatizaron con Rocío Flores, pero uno de ellos no fue Kiko Jiménez.