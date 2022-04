Los concursantes de 'Supervivientes 2022' están pasando sus últimas horas antes de poner rumbo a Honduras en un hotel de Madrid en el que me permanecerán aislados hasta que tengan que coger el avión que les lleve a los Cayos Cochinos. En el hotel, han continuado teniendo acceso a sus teléfonos móviles, aunque cada uno ha permanecido en una habitación distinta. Eso no ha impedido que una de las concursantes, Marta Peñate , haya escuchado a una de sus compañeras criticarla desde su cuarto .

"Las paredes son muy finas y te oigo como me pones a parir, pero bueno, nada, que en nada nos vemos, ¿sabes?", terminaba diciendo la exconcursante de 'GH 16' sin poder contener la risa al final del vídeo. "Me parto, es que no se corta y le estoy escuchando todo. A ver si ve esta historia", añadía Marta en un mensaje escrito, aunque no ha revelado el nombre de esa otra concursante de 'Supervivientes' a la que asegura haber escuchado criticarla desde el cuarto de al lado al suyo.