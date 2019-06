Oto Vans atraviesa su peor momento en el concurso: "Pienso en mi madre y en que la quiero más de lo que pensaba"

Oto Vans atraviesa sus horas más bajas en ‘Supervivientes 2019’. El concursante se ha derrumbado en la isla y asegura no tener fuerzas . Sus compañeras han intentado animarle y le han hecho reflexionar sobre la importancia que tiene comer bien en la isla.

Pero además de energía, a Oto le falta su madre. El superviviente no puede contener las lágrimas al acordarse de ella y asegura que necesita verla ya: “Pienso en mis cosas y principalmente en mi madre. Me he dado cuenta de que la quiero más de lo que pensaba”.