La madre de Fabio habla de la 'guerra' entre suegras y opina sobre Violeta como novia para su hijo: "No soy yo quien elige"

Violeta, destrozada con su madre

Antes de esto, hemos visto en ‘Tierra de Nadie’ imágenes inéditas del encuentro entre Fabio, Violeta y sus madres. La extronista de ‘Myh’ se ha derrumbado hablando con su madre y le ha contado los problemas que tiene con sus compañeros: "Dakota es insufrible y Albert me ha traicionado, asqueroso". Además, su madre le ha pedido que no malgaste su energía en discutir con el resto y ella se ha venido abajo: “Perdóname por todas las veces que no te he cogido el móvil o te he hablado mal”.