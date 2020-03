'La isla en primera persona': agilidad mental bajo presión en 'La escalera de palo'

Un poste vertical de cuatro metros . Tan solo dos palos de madera para subir la cucaña. Objetivo: conseguir la llave en lo alto. Pero la prueba no acaba ahí. En la caja hay piezas de madera con las que construir una pirámide . El ganador será el nuevo dios de la isla.

A priori parecería un reto sencillo, pero lo cierto es que gracias a nuestra compañera Sara, hemos comprobado que no todas las pruebas requieren de fuerza física y aún así pueden ser igual de complicadas.

Las fuerzas de los supervivientes comienzan a flaquear debido al paso de las semanas. Pero en cada juego intentan sacarlas de donde no las tienen. En este juego de rango, debían subir una cucaña con solo dos palos de madera.

"No sabía cómo colocar las manos y los pies. Antes de hacer la prueba, me aconsejaron que no mirase todo el rato abajo porque ver el mar y estar a tanta altura te impresiona", explicaba Sara.