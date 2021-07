Sandra Pica ha tomado una decisión desde el hospital: "Por mi tranquilidad no voy a ver la televisión durante estos días"

Tom Brusse se ha convertido en el último expulsado antes de la gran final de 'Supervivientes 2021'

Sandra Pica lleva varios días hospitalizada por un dolor abdominal

Sandra Pica, sobre Tom: "Es una persona increíble, pero con la que no volvería a compartir una relación sentimental"

Sandra Pica sigue ingresada en el hospital debido a un fuerte dolor abdominal. La ex de Tom Brusse está a la espera de unos resultados y así ha tranquilizado a sus seguidores en Instagram, "el tratamiento poco a poco parece que va haciendo su mejoría", ha explicado, y ahora ya se puede levantar de la cama.

Este miércoles Tom Brusse fue el último expulsado de 'Superviviente 2021' antes de la gran final de este viernes. El superviviente no consiguió salvarse de la nominación contra Olga Moreno, y tuvo que decir adiós a su aventura. Melyssa Pinto fue una de las más cariñosas en su despedida, "eres un ganador, ¿me oyes? Eres un ganador y lo has hecho increíble. Y que te quiero un montón, ¿lo sabes, no?", le susurró.

Una vez en plató, Tom Brusse recibió la ovación del público y de sus compañeros de reality, y también descubrió que la persona con la que está Sandra Pica es Julen. Y reaccionó de una manera inesperada, "Julen pues... me da totalmente igual. Ya he superado eso. Estoy contento por ella por si está con alguien o si está sola. Si está feliz...", confesaba.

Sandra Pica deja claro lo que siente por Tom Brusse

Mientras en redes, y antes de saber que su ex iba a ser expulsado, Sandra Pica contestó a varias preguntas de sus seguidores, y muchas eran relacionadas con Tom. "Es una persona increíble, pero con la que no volvería a compartir una relación sentimental", ha asegurado, y ha añadido, "como amiga estaré para lo que me necesite". Con estas palabras deja claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación.