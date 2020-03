La desagradable y tensa discusión entre Sofía Suescun, Gloria Camila, Maite Galdeano y Antonio David

Rocío Flores se vino abajo cuando supo de la crisis sanitaria ante el coronavirus pensando en cómo podría estar su madre. La superviviente echó en falta un mensaje por parte de Rocío Carrasco diciéndole que todo estaba bien. En 'Supervivientes: Conexión Honduras', Antonio David Flores, daba su opinión sobre el tema pero añadía: "Me he informado y su madre no ha mandado ningún mensaje a la organización, ni de forma privada", afirmaba.