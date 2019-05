Mucho relax y aventura en familia también es posible: rincones en los que perderte en Lanzarote

¿Quieres hacer un viaje con tu familia y buscas relax, aventura y experiencias diferentes pero no os decidís? El destino estrella es Lanzarote y te vamos a contar por qué... Tiene de todo y si vas seguramente quieras quedarte para siempre . Algo parecido les pasa a nuestros Supervivientes cuando ponen un pie en Honduras. Disfrutan del paraíso y lo llevan al extremo, superando duras pruebas y luchando por mostrar la mejor versión de sí mismos. ¿Quieres vivir nuevas aventuras que te marquen para siempre junto a tu familia?

El encanto volcánico de Lanzarote que atrapa a la familia

Porque sabemos que cuando llega el verano te gusta disfrutar de las experiencias diferentes y no solo de tumbarte al sol, te proponemos los deportes marítimos y llevarlos al extremo. Si te van las emociones fuertes, te atreverás con el windsurf o kitesurfing , que son actividades de gran popularidad por el viento que azota la isla. Si prefieres algo más tranquilo, coge gafas y aletas y pasa un rato divertidísimo haciendo snorkel o buceo con tu familia para descubrir la fauna marina como nuestros Supervivientes, ¡viajarás automáticamente a Honduras!

Su clima, su gente, su gastronomía… ¡Son exquisitos!

Y es que vemos que nuestros concursantes están disfrutando de un paisaje idílico mientras se bañan y broncean al sol y a nosotros no nos puede dar más envidia. ¡No te preocupes! En Lanzarote encontrarás de todo, también playas de aguas turquesa y arena fina como la Playa Blanca, que es imposible no recordarnos a Honduras. ¡Ya no tienes excusa!