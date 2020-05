Yiya forma en el plató las alianzas que no logró en la isla: "Los reñidos son los queridos"

" Entraste con la intención de ser la mala de la edición pero era un rol que no te iba porque no eres mala. Conforme han ido pasando los días y las semanas te has despojado de caretas. Has sido una superviviente estupenda y merecerías haber llegado mucho más lejos", le dijo el presentador.

Yiya se emocionó con sus palabras. Confesó que la isla le había hecho ver determinados comportamientos que juraba no volver a repetir, sobretodo con su familia. "No sabéis cuánta gente me he llevado por delante, he sido una egoísta y pretendo dejar de serlo", respondió a Jorge Javier.