Ana Rosa entrevista a un hombre que se declara infiel por naturaleza: "Lo he sido muchísimas veces"

"He sido muchísimas veces infiel", ha confesado el entrevistado en 'TardeAR' . Asegura que ha "tenido relaciones más largas y otras más exporadícas". Ana Rosa le ha preguntado por cómo liga habiendose declarando infiel: "La fama me precede y eso también atrae . Son temas que directamente no se hablan al principio, las parejas deberían hablar al principio de la relación, el qué se condiera ser infiel para cada uno. Para mí ser infiel es el acto carnal del sexo".

"Para conocer a mujeres no hace falta ser guapo, hace falta entenderlas, escucharlas", ha explicado Albert. Y desvela si le han sido desleal a él: "No es que lo admita, a todo el mundo le puede pasar que le pongan los cuernos. A mí me puede pasar, sí, me ha pasado, no lo sé".