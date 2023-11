Última hora en la denuncia contra Juan José Ballesta: la jueza no le impone una orden de alejamiento

"Estoy muy tranquilo. No la conozco de nada ni he coincidido con ella en ningún lado", decía Juan José Ballesta tras declarar en los juzgados por una denuncia en su contra por presunta agresión sexual. 24 horas después, 'TardeAR' nos da la última hora y es que la juez no ha decretado ninguna medida cautelar.