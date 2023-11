Los nervios de Juanjo Ballesta instantes previos a empezar el juicio: "Es un delito que estigmatiza mucho a la persona"

Por otro lado, la reportera explica que la víctima ha detallad que la "primera persona que interpuso la denuncia contra el actor no fue ella, sino el centro psiquiátrico en el que tuvo que ingresar". Además, la periodista expica que ha podido ver personalmente a Juanjo Ballesta antes de acceder a las instalaciones de los juzgados: "Lo he podido ver a él directamente, lo he visto tranquilo y con confianza".