¡Por fin ha pasado! Una propuesta de 'Caiga quien caiga' a Sara Carbonero acababa en la confirmación oficial por parte de la periodista en pleno directo del programa: sería reportera de nuevo y volvería a coger un micrófono. Pues bien, ese momento ha llegado. Este domingo, Sara Carbonero ha vuelto a la televisión por la puerta grande y ha tenido un divertido encuentro con el cantante español Manuel Carrasco : "¡Muy buenas noches, saludos! Este es mi primer reportaje para 'Caiga quien caiga' . Soy Sara Carbonero, puede que también sea el último , pero no me importa", comenzaba diciendo la reportera.

"Ha sido la semana del amor . San Valentín, 'San Calentín'...", señalaba la reportera. "¿'San Calentín' has dicho? Me gusta ese concepto", decía, por su parte, el cantante, que se lanzaba a cantar uno de sus hits "Amor planetario'. "... aunque esté muy caliente...!", cantaba Manuel Carrasco. Sara Carbonero se ponía "como un tomate" : "¡Madre mía! ¡Vamos...!".

Además, le preguntaba al cantante si ha sido muy enamoradizo a lo largo de su vida: "Mira si me ha dejado marca, que me acabo de acordar". Sara Carbonero desvelaba en ese momento quién era, acertando en su respuesta: "¿María?". "Estaba enamoradísimo de ella", aseguraba Manuel Carrasco. "Me dijo que estaba con otra persona y era mentira", añadía este. Un Manuel Carrasco que volvía a cantar ante Sara Carbonero, esta vez con guitarra en mano. "Le quiero decir a la gente, esto que ha salido tan de raíz, que lo voy a cantar en la nueva gira", aseguraba Carrasco.