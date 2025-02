Jaime ha intentado tener la mejor de las actitudes y no derrumbarse al ver que tenía que realizar un plato casi imposible que incluyera sangre de ternera, tofu, fresas y hasta posos del café, pero no lo ha conseguido. Sus compañeras no le han dejado ni un colador y ha sentido que se estaban comportando muy mal con él “no me dejan ni cocinar, me han dado cuatro mierdas, voy a pedir el colador y me lo esconden… Yo vengo aquí a cocinar, no a enfadarme con nadie, no puedo ni hablar. Hablo y se me lanzan, si no es una es la otra…”.