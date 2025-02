En el séptimo programa de ‘Next Level Chef’ ha estado cargado de emoción, lágrimas y mucha tensión. Roro e Inma se han enfrentado a Skander tras protagonizar lo que han considerado ambas su peor momento en el programa . A Roro no se le ha dado nada bien ser la jefa de cocina y a Inma le han atacado los fantasmas del pasado al saber que podía poner en peligro a alguno de sus compañeros.

Tras realizar el peor plato en una prueba de cocinado de aprovechamiento, Skander, Roro e Inma han subido al ático conscientes de que se jugaban el todo por el todo ante una prueba eliminatoria . Pero no una prueba eliminatoria más, una prueba en la que dos de ellos iban a abandonar el programa.

Inma ha tenido la sensación desde el primer momento que se iba a marchar y ha querido disfrutar de la prueba, ponerle mucho color a su plató y ser ella misma. La concursante venía de haber vivido un momento complicado en la prueba anterior. Roro la ha elegido jefa de cocina y ella ha sentido que regresaba a la escuela y la maestra la sacaba a la pizarra. No se ha sentido nada cómoda poniendo en peligro la permanencia de sus compañeros de equipo en ‘Next Level Chef’, ha terminado no colocando su plato en la plataforma y contándonos entre lágrimas que sufrió bullying por parte de los profesores .

Skander ha llegado a la eliminatoria convencido de que se fuera o se quedara, iba a presentar su mejor plato en el concurso “si me voy, me voy por la puerta grande”. Por su parte, Roro se ha mostrado tan segura como de costumbre, pero tenía la sensación de que estaba viviendo su peor día en el concurso. Se ha puesto muy nerviosa y no se le ha dado nada bien ni hacer la compra ni hacer el reparto de alimentos entre sus compañeros.