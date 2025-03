Las obras de la Línea 11 del Metro de Madrid y la nueva estación de Atocha, entre otros, provocaron que José Luis Martínez-Almeida , alcalde de la Comunidad de Madrid, asegurase que la tala de árboles es "imprescindible" en la capital. De hecho, las calles y parques de Madrid han perdido 36.406 árboles desde que Almeida es alcalde. En 'Caiga quien caiga' hemos conseguido hablar con él y Violeta Muñoz le ha entregado un regalo del que nos ha dejado una reacción como pocas hemos visto en el alcalde. No es la primera vez que un político da la cara para el programa, ya que durante la emisión del pasado domingo Isabel Díaz Ayuso tampoco se pudo resistir al ver el micro de 'CQC'.

"Señor Almeida, un último regalo antes de que nos despidamos. Un árbol para usted como alcalde que es de Madrid, que sabemos que le gusta mucho. Ya que va a tener un hijo, y ya tiene el árbol. Pues solo le falta... ¿el libro, no?" , señalaba Violeta Muñoz al ver aparecer a José Luis Martínez-Almeida. La reportera hacía referencia a la mítica frase del poeta José Martí en donde dice que lo siguiente: "Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”.

El alcalde agradecía el regalo: "Pues muchísimas gracias". Y añadía, para sorpresa de la reportera y de todos, lo siguiente: "Pues me va a dar pena que les cancelen, porque con estos regalos". "Lo siguiente era un jamón", apuntaba Violeta Muñoz. "¡No lo tales! ¡Pódelo con cuidado, pero no lo tale!", añadía la reportera. "¡No, no te preocupes! Lo conservaré bien", decía por último Almeida.