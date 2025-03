El chófer estaba muy emocionado al hablar sobre su gran confidente: "Nosotros cuando íbamos a Sevilla, parábamos en un hostal…pues Luis, uno de los dueños, como un mes o mes y medio antes de que un toro matara a Paco, me dijo ‘Tito, te vas a quedar muerto. Paco se va a separar de la Pantoja".

Además, Tito Palacios afirma que Luis también le explicó los motivos de su decisión: “Porque nada más salir Paco por la puerta de la vivienda, se llena la casa de la familia de los Pantoja. Aparte, el matrimonio no está bien. Paco estaba hartísimo, me confesó Luis. Este era el motivo del divorcio que yo sé, es lo que me llegó.